موعد مباراة الهلال غدا الأحد في دوري أبطال أفريقيا “القنوات الناقلة”

متى موعد مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي غدا الأحد 25 أغسطس 2019 في إياب دور 64 التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، وما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال في أفريقيا مباشرة على الهواء، كلها أسئلة تشغل تفكير الجميع الان نجيب عليها من خلال هذا التقرير الرياضي، “الهلال السوداني” يدخل تلك المباراة بهدف واحد وهو الفوز على “رايون سبورت” لتحقيق التأهل للدور القادم، كما أن نتيجة التعادل 0-0 تمنح الهلال بطاقة التأهل وخاصة ان نتيجة مباراة الذهاب كانت التعادل 1-1.

موعد مباراة الهلال السوداني في أفريقيا الأحد ضد الفريق الرواندي

تقام المباراة المرتقبة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وقد عاد الهلال منذ ساعات قادما من مدينة دبي بعد الخسارة من الوصل بنتيجة 0-2، مجلس إدارة الهلال السوداني تراجع عن قرار إقالة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، لقيادة الفريق في مباراتي العودة ضد رايون سبورت الرواندي والوصل الإماراتي، موعد مباراة الهلال في إفريقيا الأحد سيكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ورايون سبورت الإياب في أبطال أفريقيا

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي عبر قناة فضائية مفتوحة مجانية، حيث ستكون القناة الناقلة للمباراة هي قناة الهلال الفضائية، تردد قناة نادي الهلال الفضائية على النايل سات هو 12207 رأسي، هذا وتقدم القناة تغطية شاملة ومتميزة للمباراة، إلى جانب الأستوديو التحليلي.