بتوقيتك.. اعرف موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة 16 من الدوري السعودي

يلتقي الهلال السعودي نظيره أبها ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ملعب نادي أبها، الزعيم يبحث عن أولى انتصاراته في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليصعد لصدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن النصر، بعد أن استطاع أن ينهي الدور الأول بتسع انتصارات، نتعرف في هذه المقالة على موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي.

ترتيب الهلال وأبها قبل بداية الجولة السادسة عشر

نادي الهلال يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 32 على بعد نقطتين فقط من نادي النصر المتصدر برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، وأحرز الهلال 42 هدف وهو أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، وتلقت شباكه 16 هدفاً، أما نادي أبها يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وأحرز هجومه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 24 هدفاً.

الفريق المباريات الفوز التعادل الخسارة له عليه الفرق النقاط 2- الهلال 15 9 5 1 42 16 18 32 8- أبها 15 7 2 6 22 24 2- 23

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي الممتاز

تٌلعب الجمعة 31 يناير مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي الممتاز، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءاً، بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وروسيا، الثانية مساءاً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءاً بتوقيت السودان والأردن وجنوب أفريقيا، الخامسةمساءاً بتوقيت الإمارات وعمان، تنقل المباراة حصرياً على السعودية الرياضية 1 بتعليق مشاري القرني.

المباراة المناسبة الموعد القناة الناقلة تعليق الهلال وأبها الأسبوع 16 الجمعة 31 يناير 2020.

15:00 بتوقيت مصر.

16:00 بتوقيت السعودية. السعودية الرياضية 1 مشاري القرني

ينتظر جمهور الهلال السعودي رأيه النجوم الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية أمثال علي آل بليهي الذي وقع عقود الانضمام للزعيم منذ أيام قليل، وكذلك الحارس عبدالله الجدعاني الذي انضمت للهلال لمدة ثلاث أعوام.