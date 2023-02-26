موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2023 القادمة سوف تجمع بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموند الياباني، وستقام بنظام الذهاب والعودة بين اليابان والسعودية، الهلال هو بطل غرب القارة، أوراوا الياباني هو بطل الشرق، نادي الهلال تمكن منذ قليل من حسم لقب بطل غرب القارة على حساب نادي الدحيل القطري، ليكون الأزرق على موعد مع الفريق الياباني في النهائي.

الهلال وأوراوا كلاكيت ثاني مرة

موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني القادمة سوف تكون ثاني نهائي لدوري أبطال آسيا يجمع بين البطلين، بعدما التقيا من قبل في نهائي آسيا 2017، وقد فاز أوراوا باللقب هذا العام، كانت نتيجة مباراة الذهاب بالرياض 1-1، وفاز أوراوا في مباراة العودة 1-0، مجموع المباراتين 2-1، سجل هدف الهلال وقتها عمر خربين.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي آسيا 2023

الهلال السعودي هو النادي الأكثر فوزًا ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد 4 ألقاب، وحقق الهلال مركز الوصيف 4 مرات، نادي أوراوا ريد دياموند الياباني فاز بالبطولة مرتين، وبالوصافة مرة واحدة، موعد مباراة الهلال وأوروا الياباني القادمة في نهائي آسيا هو:

مباراة الذهاب: يوم السبت 29 أبريل 2023.

مباراة العودة: يوم السبت 6 مايو 2023.