موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 “لقاء الذهاب”

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2023 سوف تجمع بين الهلال السعودي والفريق الياباني أوراوا ريد دياموندز، مباراة الهلال القادمة في نهائي آسيا وهي مباراة الذهاب، سوف تكون يوم السبت 29 أبريل 2023، هذا ونُقدم لكم كل تفاصيل تلك المباراة المهمة، كما نُقدم لكم نتيجة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2027 والتي جمعت بين الهلال وأوراوا أيضًا.

الهلال يبحث عن تعويض خسارته من الفريق الياباني في نهائي آسيا 2017

واجه الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني من قبل في نهائي دوري أبطال آسيا من عام 2017، حيث خسر الهلال في تلك النسخة وحصل على المركز الثاني، وقد شهدت مباراة الذهاب التعادل في السعودية بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز أوراوا في العودة باليابان بنتيجة 1-0، الهلال حامل اللقب يريد في نهائي آسيا القادم الحفاظ على اللقب لثاني عام على التوالي، وتعويض خسارته السابقة من بطل اليابان.

موعد مباراة الهلال وأوراوا القادمة في نهائي آسيا 2023

الهلال هو أكثر الأندية فوزًا ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد أربعة ألقاب، نادي أوراوا فاز بتلك البطولة مرتين من قبل، كما ذكرنا مباراة الذهاب بين الفريقين سوف تُقام يوم السبت 29 أبريل الجاري، تُقام على استاد الملك فهد الدولي، موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي آسيا بالأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.