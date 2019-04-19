موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق اللقاء

سيكون ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة مسرحاً لإقامة مباراة الهلال واستقلال طهران القادمة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء القادم، في واحدة من مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من البطولة الآسيوية الأقوى للأندية داخل القارة الصفراء.

الهلال السعودي تمكن من احتلال صدارة المجموعة الثالثة بدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد أن فاز في أول مباراتين له، الزعيم السعودي فاز على العين في افتتاح مشواره بدوري المجموعات، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على الدحيل القطري، إلا أنه تلقى الخسارة في الجولة الثالثة على يد فريق استقلال طهران الإيراني، ليكون بذلك على قمة المجموعة بعد مباريات الدور الأول من هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فإن فريق استقلال طهران الإيراني قد خسر في أول جولة له بدوري المجموعات على يد الدحيل القطري، إلا أنه تمكن من التعادل مع العين الإماراتي في الجولة الثاني بدوري المجموعات، قبل أن يفوز على الهلال بالجولة الثالثة في المباراة التي أقيمت بالدوحة، ليأتي الفريق الإيراني في المركز الثالث المجموعة برصيد أربع نقاط.

ويسعى الهلال السعودي لإسعاد جماهيره الغاضبة من خسارته للقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال عقب خسارته المباراة النهائية على يد النجم الساحلي التونسي، ويحلم جماهير الزعيم فوز فريقهم على استقلال طهران من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، والتأهل لدور الستة عشر من البطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

ومن المقرر أن تُجرى أحداث مباراة الهلال واستقلال طهران مساء يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

وسيتم بث مباراة استقلال طهران ضد الهلال من خلال قناة bein SPORTS HD3 على أن يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق سوار الذهب، كما أنه من المقرر أن تُذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة KSA SPORTS HD1 المفتوحة، حيث حصلت القناة على حقوق بث مباريات الأندية السعودية التي تُجرى على أرض الفرق السعودية بدوري الأبطال.

← إقرأ أيضاً: