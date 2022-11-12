موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد السوداني عن موعد نهائي كأس السودان 2022 هذا الموعد المرتقب من كل الجماهير السودانية في كل مكان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي الخرطوم، كما نُقدم موعد نهائي كأس السودان 2022 بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، بتوقيت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتوقيت أمريكا وكندا، بتوقيت أستراليا.

موعد مباراة الهلال والأهلي شندي في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة