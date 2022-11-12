موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة موعد مباراة الهلال والأهلي الخرطوم في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد السوداني عن موعد نهائي كأس السودان 2022 هذا الموعد المرتقب من كل الجماهير السودانية في كل مكان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي الخرطوم، كما نُقدم موعد نهائي كأس السودان 2022 بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، بتوقيت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتوقيت أمريكا وكندا، بتوقيت أستراليا.

موعد مباراة الهلال والأهلي شندي في نهائي كأس السودان 2022 والقنوات الناقلة

  • القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي الخرطوم العاصمي في نهائي كأس السودان هي قناة النيلين الرياضية.
  • تُقام المباراة النهائية يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022.
  • جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بكأس السودان يتصدره نادي المريخ بعدد 15 لقبًا، ثم الهلال العاصمي بعدد 7 ألقاب، في حين لم يتوج الأهلي الخرطوم بتلك البطولة من قبل.
  • تُقام المباراة على ملعب الهلال بأم درمان طبقًا لبيان اتحاد كرة القدم.
  • موعد مباراة الهلال وأهلي الخرطوم في نهائي الكأس يوم الإثنين في الأوقات التالية:
    – الساعة 7.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
    – الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
    – 5.45 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد.
    – الساعة 4.45 مساء بتوقيت بريطانيا.
    – الساعة 11.45 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
    – الساعة 3.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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