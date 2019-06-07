موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا – ذهاب وإياب دور 16

ننشر موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب والإياب ومواجهة دور الستة عشر من البطولة في قمة سعودية خالصة بنكهة آسيوية، الهلال تأهل لثمن نهائي آسيا بوصفه بطل المجموعة الثالثة بعدما جمع 13 نقطة، الأهلي تأهل لدور 16 بوصفه وصيف المجموعة الرابعة خلف السد، وجمع الأهلي في دور المجموعات تسع نقاط، نادي الهلال السعودي حقق لقب دوري أبطال آسيا من قبل مرتين وحقق المركز الثاني 4 مرات، الأهلي السعودي يبحث هذا العام عن لقبه الأول بعدما حقق المركز الثاني مرتين.

مباراة الهلال والأهلي في آسيا القادمة ستكون في بداية الموسم الكروي الجديد للفريقين، الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، الهلال والأهلي يدخلا هذا اللقاء بمديرين فنيين جديدين ورئيسين جديدين، القنوات الناقلة للمقابلة المرتقبة ستكون قنوات bein sports الناقلة لكل مباريات البطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب والعودة

مباراة الذهاب

تم تحديد موعد مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، وتقام تلك المباراة المرتقبة على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

مباراة الإياب

موعد مباراة الإياب بين الهلال والأهلي في آسيا هو يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، وتقام المباراة على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

← إقرأ أيضاً: