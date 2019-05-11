موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والمعلقين

على ملعب محمد بن فهد تقام مساء اليوم السبت مباراة الهلال والاتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي يحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، في واحدة من المباريات الهامة هذا الموسم لفريق الهلال من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

الهلال يدخل مباراة الليلة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، واستطاع الهلال حتى الآن أن يجمع 63 ليأتي في المركز الثاني خلف فريق النصر المتصدر، ويتبقى لكل فريق مباراتين فقط على حسم لقب الدوري هذا الموسم، ففي حالة خسارة أو تعادل الهلال اليوم، وفوز النصر سيكون التتويج بلقب الدوري هذا الموسم من نصيب فريق العالمي.

على الجانب الآخر فإن فريق الاتفاق يدخل مباراة الليلة وعينه على الفوز من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب، الاتفاق تمكن من الفوز في ثماني مباريات هذا الموسم، وتعادل في تسع، وخسر في 11 مباراة، ليجمع الفريق 33 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وتقام مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من منافسات الدروي السعودي للمحترفين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

وستقوم قناة KSA SPORTS HD2 بالنقل الحي والمباشر لمباراة الهلال اليوم أمام الاتفاق بالدوري على الهواء مباشرة بصوت المعلق بلال علام، ومن خلال قناة دوري بلاس سيقوم المعلق جعفر الصليح بالوصف الحي والتفصيلي لمباراة الهلال والاتفاق اليوم.