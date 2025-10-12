موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني القادمة في إفريقيا

يلتقي الهل السوداني مع فريق بوليس كينيا في الدوري التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، يأتي هذا بعد تمكن الهلال من الفوز على جاموس الجنوب سوداني في الدور التمهيدي الأول، في حين تغلب البوليس الكيني في الدور السابق على مقديشو الصومالي.

الهلال ضد البوليس الكيني:

سوف يكون ذهاب وموعد مباراة الهلال والشرطة الكيني القادمة في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على ملعب نيايو الوطني في نيروبي عاصمة كينيا، وتبدأ في الثانية ظهرًا بتوقيت السودان.

مباراة العودة:

سوف تُقام يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، وقد اختار الهلال ملعب مباراته القادمة ليكون ملعب بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والبوليس الكيني (الذهاب) يوم الجمعة، سوف تكون قناة عزام التنزانية، كما أكدت بعض المصادر المطلعة، بخصوص قناة مباراة العودة لم يُكشف عنها حتى الآن.