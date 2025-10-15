موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني يوم الجمعة والقنوات الناقلة

أعلنت قناة فضائية مفتوحة أنها القناة الناقلة لمباراة الهلال السوداني ضد البوليس الكيني القادمة يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في ذهاب دور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، وهي مباراة الذهاب بين الفريقين، على أن تُقام مباراة العودة في بنغازي الليبية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واالبوليس الكيني هي قناة عزام التنزانية الفضائية، وقد أعلن نادي بوليس كينيا بوصفه صاحب حقوق البث عن إسم القناة الناقلة عبر صفحاته على موقع الفيسبوك الرسمي الخاص به.

موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني الذهاب:

تُقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي حيث معقل منافس الهلال السوداني، وصلت طائرة بعثة الهلال بالفعل لمطار نيروبي لخوض المباراة المرتقبة، موعد مباراة الهلال والبوليس الكيني في الأوقات التالية:

الساعة 2 عصرًا بتوقيت السودان.

الساعة 3 عصرُا بتوقيت السعودية.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي.