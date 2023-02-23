موعد مباراة الهلال والدحيل في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الهلال والدحيل مباراة الهلال والدحيل

نجح الهلال السعودي في الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023، ليكون على موعد مع البطل القطري نادي الدحيل في مباراة مرتقبة، نادي الهلال تغلب بصعوبة على فريق فولاذ خوزستان الإيراني، بهدف في الدقيقة 87 عن طريق موسى ماريجا، نادي الدحيل تغلب في ربع النهائي على الشباب بنتيجة 2-1.

الهلال والدحيل ولقب دوري أبطال آسيا

نادي الهلال هو حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها السابقة، وهو أكثر الأندية فوزًا بالبطولة بعدد 4 ألقاب، نادي الدحيل لم يحقق لقب دوري أبطال آسيا من قبل، ويبحث في تلك النسخة عن التواجد في النهائي لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة الهلال والدحيل في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023

يذكر أن الفائز في المباراة المرتقبة، سوف يتأهل للمباراة النهائي، ليقابل بطل شرق آسيا وهو نادي أوراوا ريد دياموند الياباني، موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في قبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد 26 فبراير 2023 بالأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.
الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة الهلال وفولاذ.. موعد مباراة حامل اللقب والفريق الإيراني والقنوات الناقلة لدوري…

أخبار الرياضة

جدول دور 8 دوري أبطال آسيا 2023.. مواعيد مباريات الهلال وفولاذ الإيراني والشباب…