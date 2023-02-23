نجح الهلال السعودي في الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023، ليكون على موعد مع البطل القطري نادي الدحيل في مباراة مرتقبة، نادي الهلال تغلب بصعوبة على فريق فولاذ خوزستان الإيراني، بهدف في الدقيقة 87 عن طريق موسى ماريجا، نادي الدحيل تغلب في ربع النهائي على الشباب بنتيجة 2-1.

الهلال والدحيل ولقب دوري أبطال آسيا

نادي الهلال هو حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها السابقة، وهو أكثر الأندية فوزًا بالبطولة بعدد 4 ألقاب، نادي الدحيل لم يحقق لقب دوري أبطال آسيا من قبل، ويبحث في تلك النسخة عن التواجد في النهائي لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة الهلال والدحيل في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023

يذكر أن الفائز في المباراة المرتقبة، سوف يتأهل للمباراة النهائي، ليقابل بطل شرق آسيا وهو نادي أوراوا ريد دياموند الياباني، موعد مباراة الهلال والدحيل القطري في قبل نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد 26 فبراير 2023 بالأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.