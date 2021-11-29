موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي الهلال مع نادي الرائد يوم 20 ديسمبر في بداية مشوار الزعيم في جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 الذي ينطلق هذا الموسم بداية من دور الستة عشر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي 2022، الهلال الفائز مؤخرًا ببطولة دوري أبطال آسيا يبحث عن استكمال تفوقه بتحقيق كل البطولات المحلية وفي مقدمتها تلك الكأس الغالية، الهلال هو ثاني أكثر الأندية فوزًا بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدد 9 ألقاب بالتساوي مع نادي الاتحاد، بينما الأكثر فوزا بها هو النادي الأهلي بعدد 13 لقيا.

موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك

تُقام تلك المباراة المرتقبة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة النصر والاتفاق، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي الفيصلي، موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي يوم 20 ديسمبر 2021 عند الساعة 8 مساء بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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