موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي 2022/2021

يلتقي الهلال مع نادي الرائد يوم 20 ديسمبر في بداية مشوار الزعيم في جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 الذي ينطلق هذا الموسم بداية من دور الستة عشر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي 2022، الهلال الفائز مؤخرًا ببطولة دوري أبطال آسيا يبحث عن استكمال تفوقه بتحقيق كل البطولات المحلية وفي مقدمتها تلك الكأس الغالية، الهلال هو ثاني أكثر الأندية فوزًا بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدد 9 ألقاب بالتساوي مع نادي الاتحاد، بينما الأكثر فوزا بها هو النادي الأهلي بعدد 13 لقيا.

موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك

تُقام تلك المباراة المرتقبة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي ليقابل الفائز من مباراة النصر والاتفاق، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي الفيصلي، موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس الملك السعودي يوم 20 ديسمبر 2021 عند الساعة 8 مساء بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت دبي.