موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي في مهرجان اعتزال الحارس نواف الخالدي والقنوات الناقلة

يحل الزعيم السعودي نادي الهلال ضيفًا على الكويت اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حيث يلتقي مع العميد الكويتي نادي القادسية في مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم بتوقيت السعودية وقطر والإمارات وعمان، كما نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمهرجان اعتزال الجسور، يذكر أن المهرجان يتضمن العديد من الفقرات إلى جانب المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويت في اعتزال الجسور

أعلنت القنوات الرياضية السعودية أنها سوف تكون من القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم الأحد، كما ستقدم تغطية شاملة لهذا الحدث الهام، يغيب عن صفوف الهلال اليوم لاعبوه الدوليون، نظرًا لمشاركتهم مع المنتخب السعودي في معسكر خارجي بإسبانيا.

تشاهدون اليوم عبر 📺 #الرياضية_السعودية

مباراة اعتزال اللاعب نواف الخالدي

بين

الهلال السعودي 🆚 القادسية الكويتي

🗓 الأحد 25 سبتمبر

⏱ 7:00 م#الهلال_القادسية pic.twitter.com/pSkDARNcsX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 25, 2022



كما سوف تتمكن الجماهير الخليجية والعربية من مشاهدة مباراة اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي على القناة الكويتية الرياضية، تم طرح تذاكر المباراة إلكترونيًا، ومن المرتقب أن تشهد حضور جماهيري كبير لما لنادي الهلال السعودي من شعبية كبيرة في الكويت.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي

سوف تشهد مباراة اعتزال نواف الخالدي اليوم، حضور لعدد من نجوم لعبة كرة القدم في الخليج والوطن العربي، ومن الأسماء التي تأكد حضورها لتلك المباراة النجم الإماراتي ونجم الهلال السابق عمر عبد الرحمن (عموري)، موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بالتوقيت السعودي والكويتي وبتوقيت قطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.