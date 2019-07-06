موعد مباراة الهلال والمريخ، والقنوات الناقلة “ختام الدوري السوداني 2019”

ننشر موعد مباراة الهلال والمريخ اليوم السبت 6 يوليو 2019 “مباراة القمة” السودانية في ختام دوري النخبة السوداني لهذا العام، حيث نقدم لكم كل أخبار الكورة، والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرة، مباراة القمة السودانية اليوم في الأسبوع السابع والأخير لدور النخبة اليوم، وسيحسم اللقاء اليوم بطل الدوري السوداني، حيث انحصرت المنافسة على لقب الدوري السوداني رسميا الآن بين الهلال والمريخ، يذكر أن الهلال هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه أمام المريخ.

أسعار تذاكر مباراة القمة السودانية اليوم السبت: الدرجة الشعبية 20 جنيه، الدرجة الثانية 30 جنيه، المقصورة الجانبية 50 جنيه، بينما بلغت سعر تذكرة المقصورة 100 جنيه، تقام مباراة الهلال والمريخ اليوم على استاد الخرطوم، حيث تم توفير كل الامكانيات لإخراج اللقاء في أفضل صورة، يتصدر المريخ جدول ترتيب دوري النخبة برصيد 18 نقطة، يكفيه التعادل اليوم للفوز باللقب، نادي الهلال في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ويتوجب عليه الفوز ليفوز بالدوري السوداني.

موعد مباراة الهلال والمريخ في ختام الدوري والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع البث المباشر لمباراة القمة فسوف تكون منقولة على قناة الملاعب الرياضية، تشهد صفوف الهلال العاصمي عدد من الغيابات في لقاء القمة، وأهمها جمال سالم حارس مرماه المشارك في بطولة أفريقيا، وحسين الجريف، وإدريس أمبومبو، من المرتقب أن يكون حكم اللقاء جمال مختار، موعد مباراة الهلال والمريخ بتوقيت السعودية عند الساعة 8.30 مساء، وبتوقيت الإمارات عند الساعة 9.30 مساء، وبتوقيت السودان عند الساعة 7.30 مساء.