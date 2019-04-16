موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي والقنوات الناقلة لها “نهائي كأس زايد 2019”

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير العربية، حيث يتقابل الفريقين، مساء يوم الخميس 18 أبريل 2019، ولقاء نهائي كأس زايد 2019 المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية الأبطال، حيث يتنافس كلا البطلين السعودي والتونسي على لقب النسخة الأقوى للبطولة العربية، للفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 6.30 مليون دولار أمريكي، هذا ونقدم لكم كل أخبار تلك المباراة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء.

تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وسيكون اللقاء عبارة عن مهرجان رياضي كبير، هذا وسوف يتم السحب على جوائز للجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء، حيث سيتم السحب على 3 سيارات حديثة، إلى جانب السحب على الكثير من الجوائز القيمة الأخرى، هذا ويعقب نهاية اللقاء، حفل تسليم كأس زايد، وتوزيع الميداليات الذهبية والفضية.

موعد مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد 2019 والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، فسوف تذيع اللقاء قناة أبوظبي الرياضية HD1، وهي قناة مفتوحة مجانيةـ، وتردد القناة على قمر النايل سات هو 12467 أفقي، حيث يمكن استقبال البث المباشر لتلك القناة بصورة جيدة في كل أنحاء العالم، موعد نهائي كأس زايد 2019، يوم الخميس، سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.50 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 5.50 مساء بتوقيت الإمارات.

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