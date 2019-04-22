موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي غدًا الثلاثاء، والقنوات الناقلة لإياب ربع نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الهلال في الكونفدرالية الأفريقية هو الموعد المرتقب من كل الجماهير، حيث يتقابل البطل السوداني مع النجم الساحلي التونسي في مباراة الإياب من ربع نهائي الكونفدرالية، مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، حيث نقدم لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت فرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا والنمسا وهولندا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي “إياب الكونفدرالية”

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم التونسي مباشرة على الهواء، فسوف تذيع المباراة قناة bein sports HD1، المعلق على المباراة على القناة الصوتية الأولى سوار الذهب، والمعلق على القناة الصوتية الثانية نوفل الباشي، يذكر أن المباراة كان مقررا لها أن تقام بالسودان، لكن الأحداث الأخيرة أدت لنقلها لمصر، حيث تقام على ملعب السويس.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي الثلاثاء 23 مارس 2019

من الجدير بالذكر، أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز النجم الساحلي 3-1، تلك المباراة التي أقيمت على ملعب النجم بمدينة سوسة، يذكر أن النجم الساحلي فاز الأسبوع الماضي بلقب البطولة العربية “كأس زايد 2019” بعد الفوز على الهلال السعودي في النهائي 2-1، موعد كورة الهلال والنجم الساحلي التونسي، يوم الثلاثاء، سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وهولندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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