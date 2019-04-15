موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي البطولة العربية .. ومفاجأة بالمكافأة المالية للفائز بكأس زايد للأبطال

حسم نادي الهلال السعودي مباراة نصف النهائي أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3 بعد أن خسر اللقاء بنتيجة 1/0 وهي نفس نتيجة الذهاب التي فاز بها الهلال ليحسم بعد ذلك التأهل من نقطة الجزاء ليلتقي بالنجم الساحلي التونسي الذي حسم تأهله للنهائي علي حساب المريخ السوداني بهدف ذهابا والتعادل السلبي ايابا .

موعد المباراة النهائية لبطولة زايد للأندية العربية

من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة العربية يوم 18 أبريل الجاري علي ملعب العين الأماراتي وبالتحديد ستاد هزاع بن زايد .

ستكون المباراة النهائية قوية بكل تأكيد وسيشهد ستاد هزاع بن زايد قمة كبيرة بين الفريقين السعودي والتونسي تحت أجواء اماراتية ولقاء الاشقاء العرب الذي يلفت الأنظار في البطولة التي عبرت عن قوتها وتنظيمها الرائع لهذا العام علي التحديد .

جائزة الفائز بالبطولة العربية

يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم للإعلان عن أكبر جائزة مالية في تاريخ البطولة للفائز بالمركز الأول حيث يتقاضى 6 ملايين دولار لتكون أعلى مكافأة لأى بطولة متخطية جائزة دوري أبطال أفريقيا ودوري ابطال أسيا لكرة القدم .

ويذكر أن الفائز بالنسخة الأخيرة للبطولة العربية هو نادي الترجي التونسي الذي فاز علي حساب الفيصلي الأردني

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