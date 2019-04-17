موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي نهائي كأس زايد للأندية والقنوات المفتوحة الناقلة

يحتضن ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة نهائي كأس زايد بين الهلال والنجم الساحلي التونسي في مباراة على لقب البطولة العربية للأندية، وذلك عصر يوم الخميس الموافق الثامن عشر من أبريل الجاري، في واحدة من أهم مباريات الفريقين هذا الموسم.

النجم الساحلي التونسي يمني نفسه بالفوز على الهلال السعودي، والحصول على لقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الفريق التونسي نجح في التأهل على حساب فريق المريخ السوداني، وذلك بعد أن تمكن الفريق التونسي حجز بطاقة التأهل لدور النهائي من البطولة العربية للأندية.

على الجانب الآخر فإن فريق الهلال السعودي تمكن من بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح، الفريقان انتهت مباراتهما معهاً بفوز كل فريق بهدف دون رد ، ليلجأ بعد ذلك الفريقان لخوض ركلات الترجيح، والتي أهلت الهلال للمباراة النهائية.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي

وقد قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء الخميس في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت تونس، السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجم

هذا وستقوم قناة أبوظبي الرياضية الأولى ببث مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال والنجم الساحلي التونسي مساء يوم الخميس على الهواء مباشرة عبر شاشتها، ولم تُعلن إلى الآن القناة عن هوية المعلق على المباراة.

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