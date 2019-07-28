موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي القادمة في البطولة العربية، والقنوات الناقلة لكأس الملك محمد السادس 2020/2019

ننشر موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي القادمة الذهاب والعودة في دور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك محمد السادس 2020)، وقد أوقعت القرعة البطلين السوداني والإماراتي وجها لوجه في بداية المشوار العربي، الهلال السوداني لم يشارك في النسخة الماضية للبطولة العربية، تلك النسخة التي شهدت تألق مواطنه المريخ ووصوله للدور قبل النهائي من البطولة، قبل أن يودعها على يد النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني يبحث عن تحقيق إنجاز كبير هذا الموسم، وسيواجه فريق قوي وهو الوصل.

مباراة الهلال السوداني والوصل الإماراتي لقادمة تحظى باهتمام كبير نظرا لشعبية كلا الفريقين في السودان والإمارات، كما تنتظر الجالية السودانية بالإمارات موعد وصول الهلال لدبي والإمارات لمقابلة الوصل لدعم الفريق، حيث تتواجد بدولة الإمارات جالية سودانية كبيرة جدا، الدوري السوداني الجديد لم يبدأ بعد، ومازال الهلال في فترة إعداد، وقامت إدارة النادي بتدعيم الفريق خلال موسم الانتقالات الحالي بعدد من الصفقات القوية أبرزها التعاقد مع المهاجم الجزائري محمد بولعويدات.

موعد مباراة الهلال والوصل القادمة في البطولة العربية والقنوات الناقلة للذهاب والعودة

بخصوص القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية 2020 فسوف تكون البطولة منقولة حصريا على قنوات أبوظبي الرياضية، تلك القناة التي ستذيع كل مباريات البطولة، موعد مباراة الهلال السوداني والوصل الإماراتي القادمة سيكون كالتالي:

مباراة الذهاب:

تقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 على ملعب زعبيل بمدينة دبي بالإمارات.

مباراة العودة:

تقام يوم 30 أغسطس 2019 على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان بالسودان.