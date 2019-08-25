موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 دور 32

من سيقابل الهلال السوداني في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 وما هو مسار الهلال في أفريقيا ومتى موعد مباراة الهلال وانيمبا القادمة أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان بعد تمكن بطل السودان من تجاوز رايون سبورت العنيد، هذا وبخصوص من سيقابل الهلال في دور 32 فسوف يلتقي مع أحد الفرق القوية وهو انيمبا النيجيري، الهلال تجاوز رايون سبورت الرواندي بقاعدة الهدف خارج الديار، حيث انتهت مباراة الذهاب في رواندا بالتعادل 1-1، قبل أن يتعادلا 0-0 بأم درمان بالسودان.

موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري القادمة الذهاب والعودة في دوري أبطال أفريقيا 2020

سوف يكون موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري القادمة في أفريقيا الذهاب ستكون أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر 2019، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر 2019، الفائز من تلك المواجهة القوية يتأهل مباشرة لدور المجموعات من البطولة (دور 16)، يبحث الهلال السوداني في تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 عن تحقيق إنجاز كبير.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانيمبا القادمة سوف تكون قنوات مفتوحة مجانية، حيث لا تنقل قنوات بي إن سبورتس مباريات الأدوار التمهيدية من بطولة أفريقيا، نادي انيمبا النيجيري تأهل لدور 32 من أبطال أفريقيا على حساب فريق رحيمو البوركينابي، حيث خسر انيمبا في الذهاب 0-1، قبل أن يفوز في نيجيريا بخماسية دون رد.