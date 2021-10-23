موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

المباراة النهائية من بطولة Asian Champions League سوف تجمع بين الهلال السعودي ونادي بوهانج ستيلرز الفريق الكوري الجنوبي في قمة مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز القادمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

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لعبة الهلال والفريق الكوري بوهانج، سوف تكون بطولة خاصة بين الفريقين، حيث يتصدر الفريقان جدول الأندية الأكثر فوزًا ببطولة دوري أبطال آسيا بعدد 3 ألقاب لكل فريق، ويسعيان من خلال نهائي النسخة الحالية للفوز بالنجمة الآسيوية الرابعة.

موعد مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تُقام المباراة النهائية في المملكة العربية السعودية بحضور جماهيري كامل، مما يدعم الهلال لتحقيق اللقب والفوز بالنجمة الآسيوية الرابعة، الهلال تغلب في قبل النهائي على مواطنه النصر بنتيجة 2-1، فريق بوهانج الكوري تغلب في قبل النهائي على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح، موعد مباراة الهلال وبوهانج الكوري القادمة في نهائي آسيا سوف تكون يوم 23 نوفمبر 2021.