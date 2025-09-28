موعد مباراة الهلال وجاموس اليوم في إياب أبطال إفريقيا.. هل منقولة على أي قناة

يلتقي نادي الهلال السوداني مع فريق الجاموس جوبا بطل جنوب السودان مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وهي مباراة الإياب من الدوري التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، من الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب جوبا الوطني قد شهدت التعادل السلبي بين الفريقين.

مباراة اليوم تُقام على ملعب أمان في زنجبار تنزانيا، وهو ملعب الهلال السوداني في البطولة الأفريقية هذا الموسم، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجامسو اليوم فحتى الآن لم تُعلن أي قناة أنها سوف تذيع تلك المبارة، لكن ربما يكون هناك جديد بخصوص هذا الموضوع، وسوف نتابعه معكم.

الروماني ريجيكامب مدرب الهلال السوداني قال عن المباراة ضد جاموس جوبا اليوم: تدربنا جيدًا لمباراة العودة اليوم، سعيد بأداء اللاعبين في التمرينات وفي لقاء الذهاب، أتمنى أن يقدم الفريق أداء جيد أمام الفريق الجنوب سوداني، وأن يفوزوا بكل الكرات المشتركة أمام الخصم، يجب ان نظهر إننا الأفضل أمام المنافس داخل ملعب المباراة.

الهلال ضد الجاموس:

قالت بعض المصادر غير المؤكدة أن المباراة منقولة على قناة الزرقاء، لكن قناة الزرقاء لم تعلن نقلها للمباراة، وهي بذلك لن تكون منقولة على تلك المباراة، موعد مباراة الهلال وجاموس العودة اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.