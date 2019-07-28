موعد مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

متى موعد مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي القادمة في ذهاب الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، حيث يحل الهلال السوداني ضيفا على الفريق الرواندي في العاصمة كيجالي بوم 11 أغسطس 2019 في مقابلة قوية مرتقبة، على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع بأم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، هذا وقد دخل نادي الهلال في معسكر تدريبي مغلق بالجوهرة الزرقاء تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، على أن تسافر بعثة الفريق بعد ذلك لرواندا.

أخبار القنوات الناقلة لمباراة الهلال ورايون سبورت القادمة

قنوات bein sports، تبدأ في إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وعليه ستكون حقوق بث مباراة الهلال ورايون سبورت مملوكة للفريق صاحب الملعب، وحتى الآن لم يعلن فريق رايون سبورت هل ستكون المباراة منقولة أو غير منقولة على أي قناة، كما ننتظر إعلان قناة الملاعب عن التفاوض مع فريق رايون سبورت لنقل تلك المباراة على الهواء لكل الجماهير السودانية في كل مكان.

موعد مباراة الهلال ورايون سبورت القادمة

نادي الهلال السوداني الآن في فترة الإعداد للموسم القادم، بعدما انهى الدوري السوداني منذ أيام في المركز الثاني، ودعم الهلال صفوفه بعدد من الصفقات القوية، في مقدمتها يأتي المهاجم الجزائري محمد بولعويدات، كما ضم الفريق مدافع تونسي، موعد مباراة الهلال ورايون سبورت القادمة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت السودان

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.