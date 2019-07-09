موعد مباراة الهلال وسبيتال دراو النمساوي الودية، والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة الهلال وسبيتال دراو النمساوي المقرر لها اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 وأول مباريات الهلال الودية في المعسكر التدريبي الخارجي بالنمسا، ونقدم لكم الآن كل أخبار مباراة الهلال الودية اليوم، ونجيب عن السؤال الهام “هل ستكون المباراة منقولة على اي قناة؟”، مباراة اليوم ستكون أول مهمة للمدير الفني الروماني الجديد للزعيم السعودي، خلال تعاقد الهلال منذ أيام مع المدير الفني المتميز رازفان لوشيسكو، وفور توقيع المدرب على عقود تدريب الفريق سافر على الفور للمعسكر بالنمسا لقيادة التدريبات.

مباراة الهلال وسبيتال دراو النمساوي منقولة على اي قناة؟

تم التأكيد رسميا، أن مباراة الهلال وسبيتال دراو النمساوي ستكون منقولة على قناة اليوتيوب الرسمية لنادي الهلال على شبكة الإنترنت، يذكر أن معسكر الهلال يقام في مدينة لينز النمساوية استعدادا للموسم الجديد، وستكون أولى مباريات الموسم الجديد للهلال ضد الأهلي السعودي في دور 16 من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس 2019 القادم، هذا وقد انضم مؤخرا اللاعب أحمد أشرف لمعسكر الفريق بمدينة لينز.

موعد مباراة الهلال وسبيتال دراو النمساوي الودية اليوم

من المرتقب أن يقوم المدير الفني الروماني للهلال لوشيسكو بتجربة معظم لاعبي الفريق في لقاء اليوم، لكي يشاهد أداء جميع أفراد الفريق، والتي ستساعده لاحقا في تثبيت التشكيلة الأقوى للزعيم، موعد مباراة الهلال والفريق النمساوي الودية اليوم الإثنين ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.