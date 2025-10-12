موعد مباراة الهلال وسيمبا الودية وهل منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة الهلال وسيمبا التنزاني الودية موعد مباراة الهلال وسيمبا التنزاني الودية

يتقابل الهلال السودااني مع سيمبا التنزاني مساء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في مباراة ودية، ضمن استعدادات نادي الهلال لمواجهة البوليس الكيني في بطولة دورري أبطال إفريقيا، يذكر أن الهلال إلتق سيمبا في مباراة ودية أولى منذ يومين وانتهت بخسارة الهلال بنتيجة 1-2.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسيمبا التنزاني اليوم فيبدو أن المباراة غير منقولة على أي قناة، من المرتقب أن يدخل الهلال مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية، هدف الهلال في المباراة الأولى سجله أداما كوليبالي.

موعد مباراة الهلال وسيمبا التنزاني اليوم الودية في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت السودان.
اللساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

