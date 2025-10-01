موعد مباراة الوحدات والوصل في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة والمعلقين

قمة عربية خليجية جديدة تشتعل في دوري أبطال آسيا 2 عندما يستقبل نادي الوحدات الأردني ضيفه القوي الوصل الإماراتي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. اللقاء يعد “لقاء الجريح والمكتسح”، حيث يسعى الوحدات لتعويض خسارة مؤلمة بينما يطمح الوصل لمواصلة التوهج والحفاظ على صدارته.

تفاصيل المباراة

التفصيل المعلومة المباراة الوحدات (الأردن) ضد الوصل (الإمارات) البطولة دوري أبطال آسيا 2 – الجولة الثانية الموعد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 التوقيت 7:00 مساءً بتوقيت عمّان ومكة المكرمة القنوات الناقلة beIN Sports 6، وقناة الكأس HD5 المعلقون عامر الخوذيري (على beIN) و سعود الحريري (على الكأس) الملعب ملعب الملك عبدالله الثاني في عمّان (الأردن)

موقف الفريقين في المجموعة وتوقعات اللقاء

يدخل الوحدات، ممثل الكرة الأردنية، المباراة وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد تلقيه خسارة قاسية في الجولة الأولى أمام المحرق البحريني بنتيجة (0-4). هذه النتيجة وضعت الفريق تحت ضغط كبير، ويبقى أمامه خيار وحيد هو الفوز على أرضه وبين جماهيره لإنعاش آماله في التأهل وتجنب الابتعاد عن المنافسة مبكراً. سيعتمد الوحدات على الدعم الجماهيري الكبير وعلى صلابة خط الوسط لإيقاف مفاتيح لعب الفريق الإماراتي.

في المقابل، يعيش الوصل الإماراتي فترة رائعة من الزخم، حيث حقق انتصاراً كاسحاً في الجولة الأولى على الاستقلال الإيراني، ليحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

الوصل يمتلك قوة هجومية ضاربة ويسعى لترجمة تفوقه الفني على أرض الملعب، بقيادة مدربه الذي يطمح لتأمين الصدارة مبكراً. من المتوقع أن تكون المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة دفاع الوحدات على الصمود أمام المد الهجومي للوصل، بينما يبحث الفريق الأردني عن هجمات مرتدة سريعة لقلب الطاولة وتحقيق مفاجأة تعيد ترتيب أوراق المجموعة.