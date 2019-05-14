موعد مباراة الوحدات وهلال القدس اليوم كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية والعربية إلى ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان من أجل متابعة أحداث مباراة الوحدات وهلال القدس الفلسطيني في مباراة هامة بين الفريقين، وذلك في ختام منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات من بطولة كأس آسيا للأندية.

الوحدات الأردني يدخل مباراة الليلة من أجل الفوز على هلال القدس وحسم مقعد التأهل عن المجموعة الأولى، الفريق الأردني يعد أقرب فرق المجموعة الأولى من التأهل نحو الدور القادم من كأس آسيا، حيث يدخل الوحدات مباراة الليلة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، وفي حال فوز الفريق اليوم على فريق هلال القدس الفلسطيني سيعبر بالطبع فريق الوحدات للدور القادم ويتأهل كأول للمجموعة.

أما فريق هلال القدس الفلسطيني فيحتاج لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الوحدات الأردني، الفريق الفلسطيني يدخل مباراة الليلة ولديه ثماني نقاط، ليأتي الفريق بالمركز الثالث بجدول الترتيب، ولاتزال فرصه في التأهل للدور القادم قائمة، حيث يحتاج للفوز في مباراة الليلة مع انتظار نتيجة مباراة الجيش والنجمة التي ستقام في نفس التوقيت.

موعد مباراة الوحدات وهلال القدس

ومن المقرر أن تقام مباراة الوحدات وهلال القدس مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة الأردنية عمان، العاشرة مساءً بتوقيت القدس.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات وهلال القدس

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الوحدات وهلال القدس اليوم الثلاثاء من خلال قناة bein SPORTS HD3 بصوت أحمد البلوشي، وعبر قناة الكأس HD6 سيكون معلقاً على المباراة مصطفي علوان.