موعد مباراة الوداد والترجي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

تشهد أرضية ملعب المجمع الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية استضافة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الوداد والترجي الرياضي التونسي في مباراة عربية خالصة في نهائي أقوى بطولة للأندية داخل القارة السمراءن حيث يحلم لاعبو الفريقين التتويج بلقب البطولة الأفريقية.

الوداد الرياضي المغربي تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية عقب فوزه على حساب النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية، كما استطاع الفريق المغربي بلوغ المباراة النهائية بعد التفوق على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث نجح الوداد في الفوز على صن داونز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، وتعادل في الإياب بدون أهداف.

أما حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا فريق الترجي الرياضي التونسي فيأمل في الحفاظ على لقب البطولة، والدفاع عن لقبه، والعودة إلى تونس بالفوز من أجل وضع يداً على كأس أميرة البطولات الأفريقية.

الترجي الرياضي التونسي تمكن من إقصاء فريق مازيمبي الكنغولي، حيث استطاع الفوز عليه ذهاباً بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بدون أهداف ليكون الترجي في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراة الوداد والترجي

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من مايو الجاري ليكون موعد إقامة مباراة الوداد والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، وستنطلق صافرة الحكم الدولي المصري جهاد جريشة للاعلان عن بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً بتوقيت تونس، الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر من منتصف ليل القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي الرياضي التونسي من خلال شاشة قناة Bein SPORTS HD1، كما أن المباراة ستكون منقولة بشكل مباشر على القناة الرياضية المغربية التردد الأرضي.