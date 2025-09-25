موعد مباراة الوصل ضد الشارقة اليوم الدوري الإماراتي| لقاء الثأر من الرباعية .. التفاصيل القنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق الوصل الإماراتي ضد فريق الشارقة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإماراتي نسخة الموسم الحالي 2025- 2026 ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، فهيا نتعرف على موعد لقاء اليوم بتوقيت دولة الإمارات، والتفاصيل الهامة حول المباراة وموقف الفريقين ببطولة الدوري بعد الجوالات الأربع السابقة.

موعد مباراة الوصل ضد الشارقة اليوم

يستضيف اليوم فريق الوصل الإماراتي على ملعبه ملعب زعبيل نظيره فريق الشارقة الإماراتي ضمن منافسات بطولة الدوري للجولة رقم 5 وذلك في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت دولة الإمارات 7:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة اليوم لمباراة الوصل ضد الشارقة

قناة دبي الرياضية 1 بتعليق حسن الهاشمي.

قناة الشارقة الرياضية بتعليق موسى عيد.

نتائج أخر لقاءات الفريقين

جاء أخر لقاء جمع فريق الوصل الإماراتي ضد فريق الشارقة في شهر مايو الماضي وكان اللقاء ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الموسم الماضي من الدوري الإماراتي وانتهى اللقاء بين الفريقين بفوز الشارقة بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد للوصل.

موقف الفريقين ببطولة الدوري هذا الموسم

يدخل فريق الوصل الإماراتي لقاء اليوم ضد الشارقة وهو بالمركز السادس من ترتيب جول بطولة الدوري الإماراتي وذلك بعد 4 جوالات بالبطولة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، بينما يدخل فريق الشارقة لقاء اليوم ضد الوصل وهو بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

الفريق النقاط الترتيب الوصل 7 6 الشارقة 4 10

ومن ثم يسعى مادي الوصل للوصول للنقطة التاسعة اليوم على حساب الشارقة والثأر من رباعية الموسم الماضي، أما فريق الشارقة فيسعى لتعديل وضعيته بالبطولة على حساب الوصل وتكرار فوز الموسم الماضي والوصول إلى النقطة السابعة.