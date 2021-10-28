موعد مباراة اليمن الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة اليمن وسريلانكا القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة والتي تُقام خلال مارس القادم في أوزبكستان، مباراة الأولمبي اليمني القادمة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى والتي تُقام مبارياتها بالعاصمة القطرية الدوحة، ويأمل المنتخب القطري في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى التصفيات التي تضم 11 مجموعة.

موعد مباراة اليمن وسريلانكا الأولمبي القادمة

منتخب اليمن فاز بنقطة خلال الجولة الثانية بعد التعادل مع المنتخب السوري بدون أهداف، موعد مباراة اليمن وسريلانكا القادمة تُقام يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 على ملعب سحيم بن حمد، وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، السابعة بتوقيت دبي.