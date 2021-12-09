موعد مباراة اليمن للناشئين القادمة في قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
مباراة اليمن القادمة في قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين مباراة اليمن القادمة في قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

تأهل منتخب اليمن للناشئين رسميا إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية، وسوف يكون موعد مباراة منتخب اليمن القادمة يوم السبت 11 ديسمبر 2021 على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وسوف نُقدم لكم تفاصيل مباراة منتخب اليمن القادمة في نصف النهائي حين اكتمال المربع الذهبي لتلك البطولة الناجحة.

وقد بدأ منتخب اليمن بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بفوز كبير على المنتخب الأردني القوي، قبل أن يحقق فوزا عريضا على المنتخب البحريني، هذا وتدعم الأحمر اليمني الصغير جماهير يمنية حاشدة من داخل ملاعب البطولة، تابعونا مع المزيد من التفاصيل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة عمان اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات بطولة غرب أسيا للناشئين 2021 والمنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.