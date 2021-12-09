موعد مباراة اليمن للناشئين القادمة في قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2021

تأهل منتخب اليمن للناشئين رسميا إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية، وسوف يكون موعد مباراة منتخب اليمن القادمة يوم السبت 11 ديسمبر 2021 على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وسوف نُقدم لكم تفاصيل مباراة منتخب اليمن القادمة في نصف النهائي حين اكتمال المربع الذهبي لتلك البطولة الناجحة.

وقد بدأ منتخب اليمن بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بفوز كبير على المنتخب الأردني القوي، قبل أن يحقق فوزا عريضا على المنتخب البحريني، هذا وتدعم الأحمر اليمني الصغير جماهير يمنية حاشدة من داخل ملاعب البطولة، تابعونا مع المزيد من التفاصيل.