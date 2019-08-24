موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات مونديال 2022 “القنوات الناقلة”

متى موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم “مونديال 2022” هو سؤال كل الجماهير العربية والآسيوية الآن، حيث يلتقي المنتخب السعودي ونظيره اليمني يوم 10 سبتمبر 2019 التصفيات، والمباراة الأول للأخضر، والثانية للمنتخب اليمني في مشوار المجموعة، تلك المباراة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب السعودية واليمن منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة، تتنافس المنتخبات على المركز الأول لتلك المجموعة المؤهل مباشرة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثماني.

مكان مباراة اليمن والسعودية القادمة

وافق الاتحاد الآسيوي على مكان موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات المونديال، حيث تم تحديد ملعب البحرين الوطني لاستضافة تلك المباراة الهامة، وتلك المباراة هي مباراة منتخب اليمن، يذكر أن منتخب اليمن الأول يبدأ تصفيات كأس العالم 2022 يوم 5 سبتمبر 2019 عندما يحل ضيفا على منتخب سنغافورة، هذا وبعد تلك المباراة سيتوجه الأحمر للمنامة للاستعداد للمنتخب السعودي.

موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة للمباراة هي قنوات bein sports الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 القادمة، منتخب السعودية سيخوض مباراة ودية قبل لقاء اليمن، وستكون تلك المباراة الودية أمام المنتخب المالي بالدمام، موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في البحرين في تصفيات المونديال ستبدأ عند الساعة الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت دبي.