موعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 2023 والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب اليمن الأول مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة صعبة ضد نظيره المنتخب السعودي يوم الجمعة 6 يناير 2023 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 2023، تضم المجموعة الأولى أيضًا منتخب العراق ومنتخب عمان، يذكر أن بطولة كأس الخليج العربي مقامة في مدينة البصرة العراقية من 6 حتى 19 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية في كأس الخليج 2023

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن والسعودية في خليجي 25 فسوف تكون منقولة على قنوات SSC الرياضية السعودية، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، كما ستكون منقولة على قنوات يمنية، تشارك السعودية في البطولة بالمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

موعد مباراة اليمن والسعودية في كأس الخليج

تُقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، وهو الملعب الرئيسي للبطولة ويستضيف مباريات المجموعة الأولى، في حين تُقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب الميناء الأولمبي الجديد، موعد مقابلة اليمن والسعودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.