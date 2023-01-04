موعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 2023 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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يبدأ منتخب اليمن الأول مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة صعبة ضد نظيره المنتخب السعودي يوم الجمعة 6 يناير 2023 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن والسعودية في خليجي 2023، تضم المجموعة الأولى أيضًا منتخب العراق ومنتخب عمان، يذكر أن بطولة كأس الخليج العربي مقامة في مدينة البصرة العراقية من 6 حتى 19 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية في كأس الخليج 2023

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليمن والسعودية في خليجي 25 فسوف تكون منقولة على قنوات SSC الرياضية السعودية، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، كما ستكون منقولة على قنوات يمنية، تشارك السعودية في البطولة بالمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

موعد مباراة اليمن والسعودية في كأس الخليج

تُقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، وهو الملعب الرئيسي للبطولة ويستضيف مباريات المجموعة الأولى، في حين تُقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب الميناء الأولمبي الجديد، موعد مقابلة اليمن والسعودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر.
الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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