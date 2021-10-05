موعد مباراة اليمن وعمان الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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تنطلق الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 ولقاء منتخب اليمن مع منتخب عمان ضمن المجموعة الأولى، حيث تترقب الجماهير معرفة أسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن وعمان الأولمبي مباشرة وهو ما نقدمه لكم من خلال هذا التقرير، كما نقدم لكم موعد مباراة اليمن الأولمبي بتوقيت عدد من الدول العربية.

موعد مباراة اليمن وعمان الأولمبي تحت 23 والقنوات الناقلة

منتخب عمان يدخل المباراة وهو في صدارة المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، وذلك بعد الفوز على الأردن في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 وحصد الثلاث نقاط، منتخب اليمن لديه نقطة واحدة بعد التعادل مع الكويت 1-1، القنوات الناقلة لمباراة اليمن وعمان الأولمبي هي قناة عمان الرياضية وقناة دبي الرياضية.

تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية، يذكر أنه يتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة أبطال المجموعات الثلاثة وأفضل منتخب وصيف، موعد مباراة اليمن وعمان الأولمبي اليوم الأربعاء عند الساعة 3.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 4.30 مساء بتوقيت دبي وعمان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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تعليق 1
  1. احمد الحميدي يقول

    بــ التوفيق للاحمر اليماني

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