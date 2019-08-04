موعد مباراة اليوم ببطولة السوبر الإنجليزية| ليفربول ضد مانشستر سيتي وماذا يُمثل اللقاء لمحمد صلاح

هي البطولة الأقوى بالعالم، تلك التي تجمع أقوى الأندية العالمية وأفضل لاعبي العالم، وعن البطولات المحلية الإنجليزية نتحدث، ولما لا وهي ساحة للقوة والمتعة الكروية لتي لا نظير لها، واليوم تعود المتعة الكروية لعشاق البطولات الانجليزية بمباراة قوية للغاية تجمع بطل الدوري وكأس الاتحاد الانجليزي “مانشستر سيتي” ضد وصيف بطولة الدوري الانجليزي “ليفربول” على لقب السوبر الإنجليزية أو ما يُطلق عليها الدرع الخيرية، أو درع الاتحاد الإنجليزي.

وبداية وقبل التعريف بموعد تلك المباراة الهامة، وماذا تُمثل وفق الأرقام والإحصاءات من أهمية كبيرة للنجم المصري مُحمد صلاح، هيا بنا نتعرف أولاً على ما هي بطولة “الدرع الخيرية” أو بطولة “كأس السوبر الإنجليزية” والتي سوف تنطلق اليوم، وينتظرها العالم كله ليُشاهد مُتعة كروية متوقعة بين فريقين دوماً لقاءهما تحدي كروي لا يمكن توقع نتيجته.

ما هي بطولة كأس الدرع الخيرية الانجليزية

هي بطولة تأخذ اسم رسمي تحت “درع الاتحاد الإنجليزية” وهي بالقطع بطولة رسمية تخضع لإشراف الاتحاد الإنجليزي ومُعترف بيها من قبل اتحاد الكرة الدولي “الفيفا” وهي تقليد كروي كبير ومحفل انجليزي ضخم يُقام كل عام بعد انتهاء الموسم الكروي، ولابد وفق التقليد الانجليزي أن تنعقد وتنطلق تلك المباراة الكُبرى مهما كان طرفيها بإستاد “ويمبلي” العريق.

وخلاصة القول، أن مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي هي بمثابة بطولة السوبر الانجليزية والتي من المفترض أن تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس، ولكن وحسب لوائح البطولة، إذا كان بطل الدوري وبطل الكأس هو نادي واحد، وفي حالتنا تلك هو مانشستر سيتي، يكون الطرف الثاني لمباراة السوبر الإنجليزية هو وصيف بطل الدوري مُحتل المركز الثاني، وهنا هو فريق ليفربول.

موعد مباراة ليفربول اليوم

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة الكبيرة بين العملاقين الانجليزيين ليفربول ومانشستر سيتي بإستاد ويمبلي الكبير في تمام الساعة الرابعة من عصر القاهرة، والخامسة من مساء السعودية، ويذكر أن فريق ليفربول تمكن من الفوز بلقب درع الاتحاد الإنجليزي خمس عشرة مرة مُسجلاً رقماً قياسيًا بعد مانشستر يونايتد الذي فاز باللقب 21 مرة.

ماذا تُمثل اليوم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لمحمد صلاح

رغم ما حققه مُحمد صلاح منذ أن انتقل لصفوف الريدز بالعام 2017 من أداء بارع أبهر الجميع، وتُوج بحصول صلاح مع فريقه ببطولة دوري الأبطال الأوروبية للعام 2019، ونجاحه بالعام 2018 في الوصول إلى نهائي البطولة ذاتها والخروج بعد مباراة قوية لليفربول أمام ريال مدريد.

إلا أن محمد صلاح لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي لقب محلي مع ليفربول، رغم أن الريدز اقترب بشدة لتحقيق لقب الدوري الانجليزي خلال موسمين لعبهما صلاح ضمن صفوف الفريق، ولا شك أن صلاح بحاجة لتحقيق اللقب اليوم ليكون بذلك قد اكتملت كل حظوظه للفوز بأفضل لاعبي العالم هذا العام، خاصة مع غياب ماني اليوم عن مباراة مانشستر سيتي شبه المؤكد، لعدم لحاق النجم السنغالي بتدريبات ناديه بالوقت المناسب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.