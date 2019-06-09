موعد مباراة اليوم كأول نهائي لدوري أمم أوروبا 2019 | البرتغال ضد هولندا بتوقيت مصر والسعودية

بطولة دوري أمم أوروبا، هي البطولة التي راهن عليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” UEFA “ فالجميع كان ضدها، وفي مقدمة من عارض تلك البطولة الطويلة والتي تجمع فيها كل الدول الأوروبية صغيرها قبل كبيرها في عالم الساحرة المستديرة، كانت الأندية الأوروبية خاصة العملاقة منها، والتي رأت في البطولة غريم غير ضروري يُنازعها مجهود لاعبيها ونجومها الكبار الذين يشاركون مع منتخباتهم بماراثون كروي طويل ومجهد .

وأخيراً وصلت البطولة إلى نهاية المطاف، وتم تحديد طرفي النهائي الجامع بين كل من منتخب البرتغال بقيادة العملاق كريستيانو رونالدو، والمنتخب الهولندي الطموح والشاب والذي قدم لوحة مُبدعة من الأداء الكروي القوي بتلك البطولة يجعل من الصعب تقبل أن تخرج الطواحين صفر اليدين كعادتها عندما تصل إلى النهائي، فما هو موعد هذا اللقاء الكروي المُنتظر اليوم بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية .

موعد مباراة اليوم بين البرتغال وهولندا بنهائي دوري أمم أوروبا

حيث يكن ملعب ” بورتو دراجاو ” العريق بالبرتغال، على موعد لاستقبال نهائي اليوم بين المنتخب البرتغالي ونظيره الهولندي، وذلك في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت السعودية .

ويجب أن تعلم، أن مسيرة الفريقين كانت حافلة بالكثير من اللقاءات القوية للغاية، والتي أهلتهما من الوصول إلى نهائي البطولة عن استحقاق، فلقد تجاوز المنتخب البرتغالي في الدور قبل النهائي منتخب سويسرا العنيد والمنظم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، أما منتخب هولندا الرائع فلقد تجاوز الأسد الانجليزي منتخب انجلترا بكل نجومه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وكان اللقاء قوي للغاية، حتى أن المنتخب الهولندي حسمه بهدفين في الوقت الإضافي .