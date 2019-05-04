موعد مباراة برشلونة اليوم ضد سيلتافيغو والقنوات الناقلة

يسافر برشلونة حامل لقب الدوري الأسباني لكرة القدم إلى سيلتا فيجو يوم السبت بعد أن فاز بلقب الدوري في دورته السادسة والعشرين وهزم ليفربول بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنها مباراة حاسمة بالنسبة إلى سيلتا ، الذي يحتل نقطتين فقط فوق منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث مباريات من الدوري. يمكن أن يختار إرنستو فالفيردي استراحة العديد من لاعبي برشلونة البارزين قبل مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يوم الثلاثاء المقبل.

توقيت مباراة برشلونة وسيلتافيغو:

ستنطلق المباراة يوم السبت 4 مايو

على تمام الساعة 18:45 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب بالايدوس

قناة تلفزيونية نقالة للمباراة:بي ان سبورت 3

الحكم خوسيه سانشيز مارتينيز

سيلتا سيلعب من دون الظهير الأيسر ديفيد جونكا الذي يعاني من مشكلة في الركبة ، في حين تم إستبعاد الجناح التركي إمري مور بسبب إصابته في الكاحل.

تعرض اياجو آسباس لإصابة في الكتف خلال تعادله الأسبوع الماضي مع ليجانيس ، ويأمل سيلتا فيغو أن يكون مهاجمه الملهم لائقًا لمباراة السبت.

التشكيل المتوقع لبرشلونة وسيلتا فيغو:

سيلتا فيجو بلانكو مالو ، كوستاس ، هودت ، أولازا ؛ منديز ، لوبوتكا ، يوكسلو ، بوفال ؛ أسباس ، جوميز.

برشلونة تير ستيجن سيميدو، موريلو، اومتيتي، فيرمالين؛ فيدال ، ألينا ، بويغ ؛ مالكوم ، بواتينغ ، ديمبيلي.

شاهد أيضا:ليفربول ضد نيوكاسل..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لها

لطالما كان سيلتا فيغو عائقا كبيرا على أرضه أمام برشلونة في المواسم الأخيرة ، وفشل الكاتالونيون في الفوز بأي من زياراتهم الثلاث السابقة في الدوري. تمكن سيلتا من الفوز مرتين ، بينما انتهت واحدة بالتعادل 2-2.

ومع ذلك ، فقد حقق برشلونة فوزًا مريحًا على أرضه 2-0 على سيلتا في وقت سابق من هذا الموسم بفضل أهداف كل من عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي.

إليك كيفية أداء برشلونة وسيلتافيغو في المباريات الخمس الأخيرة:

سيلتا فيجو برشلونة

ليجانيس 0-0 سلتا فيغو (27/4) برشلونة 3-0 ليفربول (1/5)

اسبانيول 1-1 سلتا فيغو (24/4) برشلونة 1-0 ليفانتي (27/4)

سلتا فيغو 2-1 جيرونا (20/4) الافيس 0-2 برشلونة (23/4)

اتلتيكو مدريد 2-0 سلتا فيغو (13/4) برشلونة 2-1 ريال سوسييداد (20/4)

سلتا فيغو 3-1 ريال سوسييداد (7/4) برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/4)

← إقرأ أيضاً: