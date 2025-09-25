موعد مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو والقناة الناقلة وتشكيل البارسا المتوقع

يُواجه اليوم فريق برشلونة نظيره الصاعد حديثًا ريال أوفييدو على ملعب كارلوس تارتيري في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، المباراة تحظى بترقب كبير من عشاق البارسا لمعرفة التشكيل المتوقع والقناة الناقلة.

مباراة برشلونة اليوم

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والحفاظ على ريادته في المنافسة على اللقب مع استمراره في الضغط على المتصدر. البارسا يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد 5 مباريات، بواقع 4 انتصارات وتعادل واحد.

أما أوفييدو فيحتل المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط بعد 5 مباريات، حيث خسر 4 وفاز في مباراة واحدة.

القناة الناقلة والتعليق

سيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات beIN Sports، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1HD. وستكون مهمة التعليق على المباراة من نصيب المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

موعد انطلاق المباراة

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 في الأوقات التالية:

10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

11:30 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حارس المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو.

خط الهجوم: رافينها – فيران توريس – ماركوس راشفورد.

معلومة تاريخية بين برشلونة وأوفييدو

تقابل برشلونة وأوفييدو في تاريخهم حوالي 82 مرة في جميع البطولات، وحقق برشلونة الفوز في 48 مباراة مقابل 24 فوزًا لأوفييدو، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

مع هذا التاريخ الطويل، تُعد المباراة اليوم فرصة جديدة لأوفييدو لمواجهة عملاق تاريخي، وبالنسبة لبرشلونة لإثبات تفوقه المتكرر.

ختامًا، الجماهير على موعد مع قمة كروية ممتعة يتخللها صراع تكتيكي ومواجهات فردية مميزة.