موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. وأسباب تجعل فالنسيا خطيرا وتؤهله للفوز

مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. من المباريات القوية التي ينتظرها الكثيرون من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، فيسعى الفريق الكتالوني للتخفيف من ألم الهزيمة من ليفربول والخروج من الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، ويحاول تعزيز دوره في الفوز بلقبي الدوري والكأس للمرة الثانية على التوالي في مواجهته فالنسيا في نهائي كأس الملك.

برشلونة ضد فالنسيا

يشهد فريق برشلونة تراجعا في المستوى خلال الفترة الماضية على النقيض الفريق المنافس فالنسيا، وبذلك تشدد المباراة والبطولة السبت، فتكون المباراة أكثر شراسة من قبل الفريقين.

أسباب تجعل فالنسيا خطيرا وتؤهله للفوز على برشلونة

ونستعرض معكم في هذا التقرير، أسباب تجعل من فالنسيا غولا يواجه برشلونة وخطرا على ميسي ورفاقه.

غياب نجوم برشلونة

يلعب الفريق الكتالوني المباراة بكل قوة وقد يشارك في اللقاء المهاجم الأوروجواي لويس سواريز، صاحب المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الأسباني، وغالبا ألا يشارك عثمان ديمبلي المهاجم الفرنسي في المباراة والذي احترف في صفوف برشلونة مقابل 105 ملايين يورو؛ لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية، مما يمثل صعوبة على اللاعب ميسي.

تراجع مستوى فيليب كوتينيو

ترجح التوقعات كفة فيليب كوتينيو في المشاركة رغم تراجع مستواه؛ حيث إنه لا يبشر رجوعه من تزايد فرص برشلونة في التتويج بلقب كأس ملك أسبانيا للمرة الخامسة على التوالي.

اهتزاز مستوى حارس برشلونة

يعاني حارس برشلونة ياسبر سيليسن في غياب مارك آندريه تير شتيجن من الإصابة، من اهتزاز في مستواه لارتكابه خطأين كبيرين تسببا في تعادل إسبانيا 2/2 على ملعب إيبار الأسبوع الماضي.

وصفة فالنسيا القديمة

نجح فالنسيا في تحقيق التعادل مع برشلونة في مباراتي الدوري هذا الموسم، ونجح في التأهل بعد فوزه في 7 مباريات من 10 بالدوري الإسباني، وهو يسعى للتتويج بأول بطولة منذ 2008 في ذكرى احتفال النادي بمئوية تأسيسه.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beIN SPORTS.