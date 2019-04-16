موعد مباراة برشلونة ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

موعد مباراة برشلونة ضد مان يونايتد،سيتوجه مانشستر يونايتد إلى كامب نو يوم الثلاثاء لمواجهة برشلونة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،وفاز فريق إرنستو فالفيردي في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله لوك شو ضد مرماه،لذالك سيكون لزاماً على اليونايتد التسجيل في هذه المباراة، وقد أراح فالفيردي معظم لاعبيه في المباراة الماضية ضد هويسكا،فيعتبر برشلونة قد حسم الدوري الإسباني وأولويته الآن الفوز بدوري الابطال الذي غاب عن خزائنه منذ ثلاثة أعوام.

ستنطلق المباراة يوم الثلاثاء 16 أبريل

على تمام الساعة 19:00(بتوقيت جرينتش)

على ملعب كامب نو

القنوات الناقلة:bein sports hd1

الحكم: فيليكس بريك

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف النادي الكتالوني بعد إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب عدة أسابيع،ومن المرجح أن يلعب أساسيا في المباراة اليوم.

أما بالنسبة إلى مان يونايتد ، فسيكون بلا شك بدون شو ، الذي تم إيقافه بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في المسابقة في مباراة الذهاب.

التشكيل المتوقع للبرسا واليونايتتد:

برشلونة تير ستيجن سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛ بوسكيتس ، آرثر ، راكيتيتش ؛ ميسي ، سواريز ، ديمبيلي

مانشستر يونايتد دي خيا ؛ دالوت ، سمول ، ليندلوف ، يونغ ؛ ماتيتش ، بوجبا ، فريد ؛ مارشال ، لوكاكو ، راشفورد

إليك كيفية أداء الجانبين في المباريات الخمس الأخيرة:

برشلونة مانشستر يونايتد

هويسكا 0-0 برشلونة (13/4) مانشستر يونايتد 2-1 وست هام يونايتد (13/4)

مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4) مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4)

برشلونة 2-0 أتلتيكو مدريد (6/4) ولفرهامبتون واندررز 2-1 مانشستر يونايتد (2/4)

فياريال 4-4 برشلونة (2/4) مانشستر يونايتد 2-1 واتفورد (30/3)

برشلونة 2-صفر إسبانيول (30/3) ولفرهامبتون واندررز 2-1 مانشستر يونايتد (16/3)

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