موعد مباراة برشلونة وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة الودية اليوم تشهد غياب النني ونيكولاس بيبي

موعد مباراة برشلونة وأرسنال، في مواجهة شرسة اليوم قبل بداية الموسم الكروي الجديد يلتقي نادي برشلونة الأسنال مع نادي أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية، في كأس جوهان جامبر اليوم في أطار إستعداد الفريقين لبداية المباريات الرسمية، ونعرض لكم زوارنا موعد مبارة برشولنة وأرسنال بعد الصفقات الجديدة التي ابرمها الناديين لتدعيم صفوفهم للموسم الجديد، وقد شهدت قائمة اليوم العديد من الغيابات ضمن صفوف الناديين برشلونة الأسباني وأرسنال الإنجليزي.

وقد قام المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي بإستبعاد المحترف المصري ضمن صفوف الفريق محمد النني، الذي عاد مؤخرآ الي الفريق بعد انتهاء مشاركتة مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، كما شهدت قائمة أرسنال أيضآ غياب لوكاس توريرا الذي شارك هو الأخر في بطولة كوبا أمريكا.

وشهدت أيضآ قائمة أرسنال في مواجهة اليوم أمام العملاق الأسباني نادي برشلونة غياب اللأعب المنضم حديثآ الي صفوف نادي أرسنال الإنجليزي نيكولاس بيبي الذي أنضم مؤخرآ الي صفوف الفريق يوم الخميس الماضي.

ولم يشارك محمد النني كثيرآ مع نادية الإنجليزي أرسنال خلال الموسم الماضي قيد قيادة المدير الفني للفريق إيمري سوي في 17 مباراة خاضها ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وصنع هدفآ وحيدآ، حيث أنضم إلي صفوف النادي الأنجليزي في صيف 2016 قادمآ من نادي بازال السويسري، ويمتد عقد محمد النني مع نادي أرسنال الي عام 2022.

تعد مباراة برشلونة وأرسنال اليوم هي المباراة الثالة لنادي أرسنال في البطولة الودية بعد فوز في مباراة أمام نادي قيسيل كوبي الياباني بنتيجة 2-0 وخسر في المباراة الثانية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدفين لهدف.

تشكيل مباراة برشلونة وأرسنال

ومن المتوقع ان يبدء نادي برشلونة الأسباني لقاء اليوم “مباراة برشلونة وأرسنال” بتشكيل مكون من تير شتيجن في حراسة المرمي، أمامة رباعي دفاعي مكون من سيميدو وبيكية ولينجليت وجوردي ألبا، وفي خط الوسط بوسكيتس ودي يونج وراكيتيتش وفي خط الهجوم جريزمان المنضم حديثآ الي صفوف البرسا وديمبلي ورافينيا.

علي الجانب الأخر يخوض أرسنال الإنجليزي مباراة اليوم ضد برشلونة، بتشكيل مكون من لينو في حراسة المرمي، أمام رباعي دفاعي مكون من نيلز وتشامبرز وسوكراتيس ومونريال، وفي خط الوسط الغندوزي وتشاكا ويلوك، وثلاثي هجومي مكون من أوباميانج ومخيتاريان ولاكازيت.

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موعد مباراة برشلونة وأرسنال الودية اليوم

يلتقي نادي برشلونة الأسباني مع نادي أرسنال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، علي ملعب نادي برشلونة ملعب “كامب نو” علي لقب كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي تقام سنويآ.

بطاقة مباراة برشلونة الأسباني ونادي ليفربول الأنجليزي:-