موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني موسم 2023، ويدخل البرسا المباراة وهو يرغب بالفوز من أجل التأهل إلي الدور النهائي وحصد البطولة هذا الموسم، بعدما فشل في الحصول عليها في الموسم الماضي، بينما يرغب ريال بيتيس صاحب لقب ملك أسبانيا بالفوز من أجل الحصول على كأس السوبر للمرة الأولي في تاريخه.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني غداً الخميس الموافق 12 يناير 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

وتنقل المباراة على قناة SCC الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً يمكن مشاهدتها علي شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس

من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع :جول كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – أليكس بالدي

وسط الملعب :تشافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدرو

الهجوم :عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

التشكيل المتوقع لريال بيتيس

حراسة المرمى :روي سيلفا

خط الدفاع :أيتور رويبال – جيرمان بيزيلا – إدجار جونزاليز – أليكس مورينو

وسط الملعب :ويليام كارفاليو – أندريس جواردادو

وسط الملعب أمام :لويز هنريكي – نبيل فقير – سيرجيو كناليس

خط الهجوم: بورخا إيجليسياس

والجدير بالذكر بأن بطولة كأس السوبر الأسباني أقيمت أيضاً في مدينة الرياض في العام الماضي 2022، وحصل عليها فريق ريال مدريد بعدما فاز على برشلونة في مباراة الدور نصف النهائي بثلاث أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية بهدفين دون رد.