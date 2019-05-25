موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم نهائي كأس ملك اسبانيا والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة وفالنسيا نهائي كأس ملك اسبانيا 2019 هو ما بدأ جميع جماهير كرة القدم العالمية والاسبانية بالتحديد بالبحث عنه خلال الساعات الماضية، حيث ستنطلق مساء اليوم من ملعب ستاد بينتو فيامارين بمدينة اشبيلية، في ختام الموسم الكروي 2019/2018 في اسبانيا.

برشلونة يطمح في تحقيق الفوز على فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا، والتتويج بلقب البطولة المحببة للفريق الكتالوني، البرسا نجح في بلوغ المباراة النهائية من كأس ملك اسبانيا بعد أن فاز على ريال مدريد في الإياب بثلاثية نظيفة، بعد أن خرج بنتيجة التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب، ليكون الفريق الكتالوني في المباراة النهائية.

أما فريق فالنسيا فيسعى لتحقيق لقب بطولة كأس ملك اسبانيا، وإن كان ذلك على حساب فريق كبير بحجم برشلونة، وتمكن فريق فالنسيا من بلوغ المباراة النهائية عقب اقصائه لفريق ريال بيتيس من دور نصف نهائي كأس الملك.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في نهائي كأس ملك اسبانيا 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

وحتى هذه اللحظة لم تقم أي قناة عربية بالاعلان عن نقلها لأحداث مباراة نهائي كأس اسبانيا 2019 بين برشلونة وفالنسيا، وفي حال تأكدنا من أي معلومة سنقوم بذكرها فوراً في هذا المقال.