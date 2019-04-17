موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستاد كامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستجمع بين برشلونة وليفربول في واحدة من أهم مباريات الفريقان خلال هذا الموسم.

برشلونة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني فالفيردي يأمل في تحقيق الفوز على ليفربول والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من أجل إسعاد الجماهير الكتالونية، الفريق الإسباني تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عقب الفوز على مانشستر يونايتد ذهاباً بهدفين نظيفين، ثم الفوز عليه إياباً بثلاثية نظيفة، ليكون الفريق الكتالوني قد تأهل لنصف النهائي وانحلت عقدته في المواسم الماضية.

أما فريق ليفربول الإنجليزي فيبحث عن لقب جديد في دوري الأبطال، الفريق الذي حقق دوري أبطال أوروبا موسم 2005، وتأهل لنهائي البطولة الموسم الماضي، يسعى لبلوغ المباراة النهائية، والتأهل لدور النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب السادس في تاريخ النادي الإنجليزي

الريدز كان مشوارهم سهلاً في دور ربع النهائي، حيث قابل ليفربول فريق بورتو البرتغالي وفاز عليه ذهاباً بهدفين دون رد، ثم إياباً بأربعة أهداف لهدف ليكون الفريق الإنجليزي في نصف النهائي.

موعد مباراة برشلونة وليفربول

ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول مساء يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من أبريل الجاري، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول

وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا بالنقل الحي والمباشرة لمباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

← إقرأ أيضاً: