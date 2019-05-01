موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم الأربعاء 1 مايو وتشكيل الفريقين

موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ينتظر الجميع من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم محبي النادي الكتالوني ومحبي الريدز بقيادة المصري محمد صلاح، نعائن مبكر بين الليفر وبرشلونة، نستعرض اليكم موعد مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة للمباراة التي أعلنت عن اذاعتها للقاء غير المشفرة.

موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم

ينقل اللقاء اليوم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ينقل في العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

ينقل في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ينقل في السابعة مساء بالتوقيت العالمي جرينيتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة

أعلنت تلك القنوات اليوم عن الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو الجاري عن اذاعتها للمباراة العامة بين ليفربول وبؤءلزنة، وتكون القناة المعروفة بأرينا سبورت المتي تنقل عبر القمر الصناعي يوتلسات، بينما أعلنت أيضا القناة الألمانية zdf عن نقلها للاحظاث المباراة المرتقبة عبر القمر الصناعي هوت بيرد.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوان ماتيب، فان ديك، روبرسون، ارنولد.

خط الوسط: جواردون هيندرسون، نابي كيتا، ساديو ماني، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح،فيرمينيو.

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