موعد مباراة برشلونة وليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد البرسا لاستضافة الريدز في كامب نو في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، فاز بلوغرانا آخر مرة بالبطولة في عام 2015 ، وسيتطلع لاستعادة أعلى شرف أوروبي هذا العام ، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني السادس والعشرين يوم السبت. في الوقت نفسه يخوض الريدز معركة مع مانشستر سيتي على قمة جدول الدوري الممتاز ،ووصل الريدز إلى نهائي أكبر مسابقة للأندية في أوروبا في الموسم الماضي ، لكنه خسر على يد ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وليفربول:

ستنطلق المباراة يوم الأربعاء 1 مايو

توقيت مباراة برشلونة وليفربول 19:00(بتوقيت جرينتش)

على ملعب كامب نو

القنوات التلفزيونية الناقلة:بي إن سبورت 1

الحكم بيورن كويبر

المعلقين:يوسف سيف وعلي محمد علي

برشلونة ليس لديه مخاوف جديدة بشأن إصابات الاعبين في المباراة مع ليفربول يوم الاربعاء.حيث يعتبر الغائب الوحيد من البرسا هو رافينيا الغائب منذ عدة شهور.

الريدز لم يحالفهم الحظ مثل برشلونة في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بصحة لاعبيهم. سيضطر يورغن كلوب إلى الانتظار حتى آخر لحظة لمعرفة مدى اللياقة التي يتمتع بها روبرتو فيرمينو وفابينهو وآدم لالانا بسبب إصابات مختلفة في الأسابيع الأخيرة. ومع مباراة بهذا الحجم الكبير ، يتوقع فريق الريدز أن يتغلب اللاعبون الثلاثة على الألم ويحاولون اللعب إذا كانوا على وشك اللياقة الكاملة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة وليفربول:

برشلونة تير ستيجن ألبا ، بيكيه ، لينجليه ، روبرتو ؛ آرثر ، بوسكيتس ، راكيتيتش ؛ كوتينهو ، سواريز ، ميسي

ليفربول أليسون. روبرتسون وفان دييك وماتيب وألكسندر أرنولد ؛ فابينو ، هندرسون ، كيتا ؛ ماني ، فيرمينو ، صلاح

آخر مباراة بين الفريقين في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لعام 2007 ، حيث أقصى فريق الريدز برشلونة آنذاك ووصلو إلى نهائي المسابقة لكنهم خسرو أمام ميلان في الأولمبي في أثينا.



برشلونة يمر بمرحلة ممتازة هذا العام، حيث خسر ثلاث مرات فقط في عام 2019،وبفوز على ليفانتي رفع العملاق الكتالوني لا ليغا للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات.

سيكون لدى فريق ريدز أيضًا بعض الزخم بعد منح فيرجيل فان ديك جائزة أفضل لاعب ليلة الأحد ، ودخول خمس لاعبين من ليفربول ضمن فريق PFA لهذا العام.

في ما يلي كيفية أداء كل فريق في مبارياته الخمس السابقة في جميع المسابقات.

برشلونة وليفربول

برشلونة 1-0 ليفانتي (27/04) ليفربول 5-0 هدرسفيلد (26/04)

الافيس 2-0 برشلونة (23/04) كارديف سيتي 0-2 ليفربول (21/04)

برشلونة 2-1 ريال سوسييداد (20/04) بورتو 1-4 ليفربول (17/04)

برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/04) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/04)

هويسكا 0-0 برشلونة (13/04) ليفربول 2-0 بورتو (09/04)

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