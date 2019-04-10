موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والمعلقين

سيكون ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر الإنجليزية مسرحاً لإقامة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينتظرها جماهير كرة القدم العالمية من أجل معرفة هوية الفرق التي ستكون في نصف نهائي دوري الأبطال.

مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يسعى للفوز على برشلونة من أجل تسهيل مهمة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، الفريق الذي يقوده سولشاير يسعى لتحقيق المفاجأة والتأهل على حساب برشلونة، وكان مانشستر يونايتد قد تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب، وذلك بعد أن كان الفريق قد خسر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-0، ليكون مان يونايتد في دور ربع النهائي بأفضلية التسجيل خارج الديار.

أما فريق برشلونة الإسباني فيسعى لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب بطولة دوري الأبطال، الفريق الكتالوني الذي يلعب ضمن صفوفه نجوم كرة القدم العالمية أمثال: ليونيل ميسي، وسواريز، وكوتينيو، سيكون مطالباً اليوم بالفوز على مانشستر يونايتد، من أجل وضع قدماً في دور نصف النهائي.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أعلنت عن أن الفريق الفائز من مواجهتي برشلونة ومان يونايتد سيلعب مع الفائز من مواجهتي ليفربول وبورتو، حيث تمكن الريدز من الفوز على بورتو في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وقد تقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

وسيقوم بالتعليق على مباراة برشلونة اليوم أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري الأبطال، المعلق علي محمد علي من ملعب المباراة، فيما سيقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة من ستديوهات bein SPORTS، على أن يتم نقل المباراة من خلال قناة bein SPORTS HD1.

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