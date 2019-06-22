موعد مباراة بوليفيا وفنزويلا اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة بوليفيا وفنزويلا اليوم السبت 22 يونيو 2019، ضمن مباريات بطولة “كوبا أمريكا ” 2019، على ملعب جوفيرنادور، ضمن مباريات الجولة الأولى، وشارك “منتخب فنزويلا” في بطولة كوبا أمريكا 18 مرة، وحقق الفوز فى البطولة بالمركز الرابع عام 2011، وتعد هذه المشاركة الـ 27 لمنتخب بوليفيا في البطولة، وقد حقق لقي البطولة في عام 1963، وترتيب المجموعة الثانية هي في المركز الاول “منتخب البرازيل” برصيد اربع نقاط، اما في المركز الثاني “منتخب بيرو” برصيد اربع نقاط، يليه “منتخب فنزويلا” برصيد نقطتين، اما “منتخب بوليفيا” لم يحرز اى نقاط .

مباراة بوليفيا ضد فنزويلا اليوم

المباراة بين : منتخب بوليفيا ومنتخب فنزويلا .

البطولة : كوبا أمريكا 2019 .

معلق المباراة : احمد البلوشي .

المباراة ستقام : على ملعب جوفيرنادور ماجاليس .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن سبورت ماكس HD 4

موعد مباراة بوليفيا و فنزويلا اليوم