موعد مباراة بيراميدز ضد بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة لها

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم المصرية المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ونادي بتروجت في نصف نهائي مسابقة كأس مصر، وذلك بعد أن استطاع كل فريق من الفريقين التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على أقوى الفرق بالدوري العام المصري، وخاصة فريق بيراميدز الذي استطاع التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه في دور ال 16 على النادي الأهلي بنتيجة هدف مقابل لاشيء، ثم الفوز على فريق حرس الحدود في دور الثمانية، حيث يمتلك فريق بيراميدز عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب ممن يمتلكون مهارات كبيرة.







موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة لها:-

ستقام مباراة بيراميدز ضد بتروجيت فى تمام الساعة 8 من مساء اليوم وستقوم قناة أون سبورت بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، كما أنه يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة النيل للرياضة.







مشوار الفريقان في الوصول إلى نصف نهائي كأس مصر :-

1- فريق بيراميدز أستطاع فريق بيراميدز أن يحتل مكانة قوية فى الدوري المصري على الرغم من حداثة نشأة هذا النادي فعلى مستوى الدوري الماضي أحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري بعد فرق الأهلي صاحب المركز الأول وفريق الزمالك صاحب المركز الثاني، كما أنه فاز على النادي الأهلي في دور ال 16 من بطولة كأس مصر ثم تخطي عقبة حرس الحدود في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.







2- فريق بتروجيت : تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي إنبي بهدفين مقابل هدف.