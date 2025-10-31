موعد مباراة بيرنلي وارسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”تيرف مور” مباراة بيرنلي وارسنال في الدوري الإنجليزي يوم السبت 1 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث فاز فريق بيرنلي علي فريق وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 في الجولة السابقة بينما فاز فريق ارسنال علي فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0.

الجولة العاشرة البطولة الدوري الإنجليزي المعلق عصام الشوالي القنوات الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 5:00 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

السياق والتحليل

الأرسنال في موسم مميز

آرسنال يعيش لحظة ممتازة هذا الموسم؛ حيث نجح في تسجيل سلسلتين من النتائج القوية، كما حافظ على نظافة شباكه لعدد كبير من المباريات.

هذا يجعل المباراة ضد بورنلي مهمة في سياق صراع الصدارة.

بيرنلي وعامل الأرض

بورنلي، بصفته فريقاً قادماً، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام منافس كبير، لكن التاريخ يشير لصالح أرسنال في مواجهاتهما.

توقع النتيجة

مع الأخذ في الاعتبار تفوق أرسنال، واستقبال بورنلي لكثير من الضغط، والتحليل الفني للمباراة؛ تتوقع العديد من المصادر أن يحقق أرسنال الفوز (مثلاً نتيجة 0-2 أو 1-2) مع إمكانية نظافة شباك.

لماذا تهم هذه المباراة؟

من الناحية الفنيّة، هي اختبار لكيفية تعامل أرسنال مع فريق مضغوط على أرضه ويبحث عن البقاء.

من ناحية الأرقام، فالفوز يمكن أن يعزز صدارة أرسنال ويمنحه دفعة معنوية كبيرة.

أيضاً، هي فرصة لمتابعة نجوم مثل Saka في فترة من تألقهم.

بالنسبة لبورنلي، فهي مباراة لتأكيد قدراتهم وعدم الانهيار أمام الكبار.